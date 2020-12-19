В ЮАР зафиксировали новую разновидность коронавируса
В Южно-Африканской Республике зафиксировали новую мутацию COVID-19, которой дали обозначение 501.V2.
Об этом 18 декабря сообщил министр здравоохранения страны Звели Мхизе. На своей странице в Twitter он подчеркнул, что новую разновидность коронавируса подтвердили генетики ЮАР.
Мхизе указал, что вторая волна пандемии в стране связана с этим типом COVID-19.
"Хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причин для паники нет", – написал министр. Он также подчеркнул важность придерживания всех правил карантина.
Добавим, в ЮАР по состоянию на 18 декабря зафиксировали 901 538 случаев коронавируса. Эта страна находится на 18-м месте (сразу за Украиной) по общему числу заболевших.
Погибли от коронавируса уже 24,285 жителей ЮАР. Побороли инфекцию 783 818.
Карта распространения коронавируса в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Недавно на юго-востоке Великобритании обнаружили новый тип коронавируса. Он распространяется быстрее, чем другие известные до этого. Правительство страны проинформировало об этом ВОЗ.
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