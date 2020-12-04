В ВОЗ назвали вакцины от COVID-19 "светом в конце туннеля", но призвали не расслабляться

Вакцины против COVID-19 являются крайне важным инструментом, но без комплексных мер не смогут полностью победить пандемию и "успокаиваться" еще рано.

Об этом на брифинге Всемирной организации здравоохранения 4 декабря завил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здоровья Майк Райан. Мероприятие транслировалось на Twitter-странице ВОЗ.

В ВОЗ подчеркнули, что обеспокоены растущим мнением о том, что пандемия закончилась. Как сказал Райан, вакцины не означают "нулевого" COVID-19. Кроме того, во многих регионах наблюдается очень высокий уровень передачи вируса, который оказывает огромное давление на медицинскую систему.

"Вакцины и вакцинация добавят важный и мощный инструмент к нашему набору. Но сами по себе они не справятся с этой задачей", – подчеркнул Райан.

Эксперт отметил, что прививки должны стать частью стратегии противодействия пандемии.

"Мы... видим, что появляются данные о том, что иммунитет может быть недолговечным и, следовательно, может произойти повторное заражение", – сказал Райан.

Майк Райан ВВС

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в свою очередь назвал вакцины "светом в конце туннеля". "Прогресс в области вакцин дает нам всем импульс", – сказал он.

Он добавил, что некоторым странам Европы удалось сократить передачу коронавируса, приняв строгие меры карантина или локдаун.

Глава ВОЗ признал, что "люди устали" и 2020 год был тяжелым. "Больницы работают на пределе возможностей или даже – сверх этого предела", – сказал Гебрейесус.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не рассматривает закупку и использование российской вакцины от коронавируса, так как ее фактически не существует.