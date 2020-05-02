В Великобритании 2 мая количество умерших от коронавируса COVID-19 превысило 28 тыс. человек.

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Об этом заявляется в отчете Министерства здравоохранения Соединенного Королевства. Данные были опубликованы ведомством в Twitter.

COVID-19 в Великобритании Коллаж

За последние сутки в стране скончался 621 человек (на 118 меньше, чем 1 мая). Общее количество жертв эпидемии составляет 28 131 человек.

Отметим, по числу летальных случаев Великобритания занимает третье место в мире (после США и Италии).

Всего в стране подтверждено 182 260 случаев заражения, 4806 из них – за последние сутки (четвертое место в мире после США, Испании и Италии).

Скриншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 мая

Общее количество случаев Скриншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 мая

Новые случаи инфицирования по дням Скриншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 мая

Общее количество смертей от коронавируса Скриншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 мая

Новые летальные случаи по дням Скриншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский заявил, что в Украине можно было ввести строжайший карантин для пожилых людей, который бы не касался молодых и здоровых, чтобы те вырабатывали коллективный иммунитет от COVID-19.