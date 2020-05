Третья в мировом антирейтинге: в Великобритании резко выросло количество жертв COVID-19

В Великобритании 2 мая количество умерших от коронавируса COVID-19 превысило 28 тыс. человек.

Об этом заявляется в отчете Министерства здравоохранения Соединенного Королевства. Данные были опубликованы ведомством в Twitter.

За последние сутки в стране скончался 621 человек (на 118 меньше, чем 1 мая). Общее количество жертв эпидемии составляет 28 131 человек.

Отметим, по числу летальных случаев Великобритания занимает третье место в мире (после США и Италии).

Всего в стране подтверждено 182 260 случаев заражения, 4806 из них – за последние сутки (четвертое место в мире после США, Испании и Италии).

As of 9am 2 May, there have been 1,129,907 tests, with 105,937 tests on 1 May.



825,946 people have been tested of which 182,260 tested positive.



As of 5pm on 1 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 28,131 have sadly died. pic.twitter.com/Feh845Dm5M