Третья в мировом антирейтинге: в Великобритании резко выросло количество жертв COVID-19

В Великобритании 2 мая количество умерших от коронавируса COVID-19 превысило 28 тыс. человек.
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Об этом заявляется в отчете Министерства здравоохранения Соединенного Королевства. Данные были опубликованы ведомством в Twitter.
COVID-19 в Великобритании
Коллаж
За последние сутки в стране скончался 621 человек (на 118 меньше, чем 1 мая). Общее количество жертв эпидемии составляет 28 131 человек.
Отметим, по числу летальных случаев Великобритания занимает третье место в мире (после США и Италии).
Всего в стране подтверждено 182 260 случаев заражения, 4806 из них – за последние сутки (четвертое место в мире после США, Испании и Италии).
As of 9am 2 May, there have been 1,129,907 tests, with 105,937 tests on 1 May.— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 2, 2020
825,946 people have been tested of which 182,260 tested positive.
As of 5pm on 1 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 28,131 have sadly died. pic.twitter.com/Feh845Dm5M
Скриншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 мая
Общее количество случаев
Скриншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 мая
Новые случаи инфицирования по дням
Скриншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 мая
Общее количество смертей от коронавируса
Скриншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 мая
Новые летальные случаи по дням
Скриншот статистики на worldometers.info на 00:00 3 мая
Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский заявил, что в Украине можно было ввести строжайший карантин для пожилых людей, который бы не касался молодых и здоровых, чтобы те вырабатывали коллективный иммунитет от COVID-19.
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