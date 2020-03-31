В Туркменистане "запретили" коронавирус: за маски и разговоры арестовывают

Власти Туркменистана запретили слово "коронавирус", а ношение медицинских масок на людях и разговоры о заболевании могут привести к аресту.

Как сообщила организация "Репортеры без границ", на такие меры власти пошли якобы для того, чтобы уменьшить панику среди населения.

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Слово "коронавирус" не могут использовать сотрудники государственных СМИ, оно было исключено из специальных брошюр, которые распространяли в школах, больницах и других общественных учреждениях.

Чтобы проверить исполнение норм, местная полиция патрулирует улицы в штатской одежде, передает "Радио Свобода".

"За любые разговоры о коронавирусе в стране забирают. В очередях, на остановках, в автобусах слушают разговоры спецлюди", – сообщил корреспондент в Ашхабаде.

В то же время в общественных местах в столице страны появились средства дезинфекции, а в аптеках на антисептики возник дефицит:

Отметим, по официальным данным в Туркменистане на 31 марта не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, в Украине подтверждено уже 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего зафиксировано 17 летальных случаев, 10 человек выздоровели.

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