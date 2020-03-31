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1 апреля • обновлено в 00:14
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В Туркменистане "запретили" коронавирус: за маски и разговоры арестовывают

3.3т
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Власти Туркменистана запретили слово "коронавирус", а ношение медицинских масок на людях и разговоры о заболевании могут привести к аресту.

Как сообщила организация "Репортеры без границ", на такие меры власти пошли якобы для того, чтобы уменьшить панику среди населения.

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Слово "коронавирус" не могут использовать сотрудники государственных СМИ, оно было исключено из специальных брошюр, которые распространяли в школах, больницах и других общественных учреждениях.

Чтобы проверить исполнение норм, местная полиция патрулирует улицы в штатской одежде, передает "Радио Свобода".

"За любые разговоры о коронавирусе в стране забирают. В очередях, на остановках, в автобусах слушают разговоры спецлюди", – сообщил корреспондент в Ашхабаде.

В то же время в общественных местах в столице страны появились средства дезинфекции, а в аптеках на антисептики возник дефицит:

Отметим, по официальным данным в Туркменистане на 31 марта не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

В Туркменистане "запретили" коронавирус: за маски и разговоры арестовывают

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, в Украине подтверждено уже 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего зафиксировано 17 летальных случаев, 10 человек выздоровели.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Туркменистан
Теги
болезнь инфекция вирус
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Комментарии
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Странно, что хубло не додумался своих мокш пиз.дить
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Та песный шах может и запретит но вирус ему подсунут на лаваше
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Перемога скоро
Перемога скоро
Радио Свобода - оно такое. За разговоры о коронавирусе могут арестовать, но при этом:"Вокруг крупных населенных пунктов, включая Ашхабад, созданы дополнительные пункты контроля. До въезда в них измеряется температура водителей или пассажиров автотранспорта; печатные и электронные СМИ распространяют рекомендации международных организаций (ВОЗ и ЮНИСЕФ) и туркменского Минздрава; в школах детям разъясняется важность личной гигиены, особенно мытья рук с мылом; национальный комитет по профилактике инфекционных заболеваний в целях мониторинга ситуации проводит регулярные заседания; с 20 марта по 20 апреля ограниченно пересечение госграницы Туркменистана иностранными гражданами." :)
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