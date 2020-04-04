В Украине более тысячи случаев COVID-19: какая ситуация в соседних странах

По состоянию на субботу, 4 апреля, в соседних с Украиной странах официально подтверждено более 14,3 тыс. случаев нового коронавируса COVID-19.
Такие данные опубликованы worldometers.info. В то же время, по информации Минздрава, в Украине общее количество выявленных инфицированных достигло 1225 (32 летальных).
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Пандемия коронавируса
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Диагностированные случаи COVID-19 (на 23:00):
Российская Федерация – 4,731 (летальных 43);
Польша – 3,627 (летальных 79);
Румыния – 3,613 (летальных 146);
Молдова – 752 (летальных 12);
Венгрия – 678 (летальных 32);
Словакия – 471 (летальных 1);
Беларусь – 440 (летальных 5).
Топ стран по количеству случаев COVID-19
worldometers.info
Коронавирус в Украине по регионам
СНБО
Карта распространения COVID-19 в мире:
Как писал OBOZREVATEL, за последние сутки в Украине обнаружили еще 153 случая заражения COVID-19. В пятницу вечером Минздрав озвучивал число в 1072, тогда как утром субботы – 1096.
При этом более половины инфицированных во всем мире зарегистрированы в странах "Большой семерки".
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