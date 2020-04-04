В Украине более тысячи случаев COVID-19: какая ситуация в соседних странах

По состоянию на субботу, 4 апреля, в соседних с Украиной странах официально подтверждено более 14,3 тыс. случаев нового коронавируса COVID-19.

Такие данные опубликованы worldometers.info. В то же время, по информации Минздрава, в Украине общее количество выявленных инфицированных достигло 1225 (32 летальных).

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Пандемия коронавируса Иллюстрация

Диагностированные случаи COVID-19 (на 23:00):

Российская Федерация – 4,731 (летальных 43);

Польша – 3,627 (летальных 79);

Румыния – 3,613 (летальных 146);

Молдова – 752 (летальных 12);

Венгрия – 678 (летальных 32);

Словакия – 471 (летальных 1);

Беларусь – 440 (летальных 5).

Топ стран по количеству случаев COVID-19 worldometers.info

Коронавирус в Украине по регионам СНБО

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, за последние сутки в Украине обнаружили еще 153 случая заражения COVID-19. В пятницу вечером Минздрав озвучивал число в 1072, тогда как утром субботы – 1096.

При этом более половины инфицированных во всем мире зарегистрированы в странах "Большой семерки".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!