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5 апреля • обновлено в 00:26
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В Украине более тысячи случаев COVID-19: какая ситуация в соседних странах

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По состоянию на субботу, 4 апреля, в соседних с Украиной странах официально подтверждено более 14,3 тыс. случаев нового коронавируса COVID-19.

Такие данные опубликованы worldometers.info. В то же время, по информации Минздрава, в Украине общее количество выявленных инфицированных достигло 1225 (32 летальных).

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Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса

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Диагностированные случаи COVID-19 (на 23:00):

  • Российская Федерация – 4,731 (летальных 43);

  • Польша – 3,627 (летальных 79);

  • Румыния – 3,613 (летальных 146);

  • Молдова – 752 (летальных 12);

  • Венгрия – 678 (летальных 32);

  • Словакия – 471 (летальных 1);

  • Беларусь – 440 (летальных 5).

Топ стран по количеству случаев COVID-19

Топ стран по количеству случаев COVID-19

worldometers.info

Коронавирус в Украине по регионам

Коронавирус в Украине по регионам

СНБО

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, за последние сутки в Украине обнаружили еще 153 случая заражения COVID-19. В пятницу вечером Минздрав озвучивал число в 1072, тогда как утром субботы – 1096.

При этом более половины инфицированных во всем мире зарегистрированы в странах "Большой семерки".

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
инфекция вирус болезнь
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