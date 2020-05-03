Жертв как 11 сентября: в США зафиксировали самый смертоносный день пандемии

В США зафиксировали самый смертоносный день за весь период пандемии COVID-19, когда от коронавируса погибли 2909 человек. Это произошло в четверг, 30 апреля, всего за 24 часа.

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Об этом 3 мая сообщило издание "Голос Америки". Журналисты отметили, что это почти столько же потерь, как во время террористических атак в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда, по официальным данным, умерло или пропали без вести 2973 человека.

COVID-19 в США

Специалисты по здравоохранению и эпидемиологи предупреждают, что из-за открытия бизнеса и нетерпеливости общественности во время карантина вирус COVID-19 может быстро распространиться в общины США, которые до этого еще не переживали значительные потери из-за коронавируса.

Данные на 3 мая worldometers.info

Данные на 3 мая worldometers.info

Тем не менее, в последнее время американскими штатами прокатилась волна протестов против карантина. Самые громкие акции прошли в Калифорнии, Колорадо, Иллинойсе, Нью-Джерси, Теннесси, Нью-Йорке, во Флориде.

Среди штатов, уже объявивших ослабление карантина, – Джорджия, Южная Каролина, Теннесси, Техас. В Джорджии возобновил работу почти весь бизнес.

15 штатов, в которых самая высокая статистика заболеваемости на 3 мая worldometers.info

Специалисты предупреждают, что количество умерших вследствие коронавируса может быть выше официальных данных, поскольку многие умирают дома и их не включают в статистику.

Кроме того, многие инфицированные умирают от инфаркта и они также не всегда входят в статистические данные.

Как писал OBOZREVATEL, антирейтинг стран по количеству заболевших коронавирусом COVID-19 на 3 мая возглавили США. На втором месте Испания, на третьем – Италия.

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