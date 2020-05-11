Летальность от коронавируса COVID-19 в США составила 1,3% – в десять раз больше, чем от сезонного гриппа.

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Расчеты были сделаны учеными во главе с доктором Анирбаном Басу, профессором кафедры фармации Вашингтонского университета в Сиэтле, сообщает Daily Mail. При этом ВОЗ первоначально прогнозировал летальность в Америке на уровне 2%.

Пандемия COVID-19

По данным исследования, в этом году в США может произойти почти 500 000 смертей, если COVID-19 заразятся столько же американцев, сколько гриппом в прошлом году.

В течение последнего сезона гриппа смертность от него составляла около 0,1%, погибло около 34 200 человек. По данным на 11 мая в Штатах умерло уже более 81 тысячи инфицированных коронавирусом.

В расчетах экспертов также указывается, что в 116 округах 33 штатов уровень смертности от COVID-19 колебался от 0,5 до 3,6%.

Daily Mail

Daily Mail

При этом исследователи не включали в расчеты данных о пациентах с COVID-19, которые не имели тяжелых симптомов инфекции.

Карта распространения коронавируса в мире:

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