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12 мая • обновлено в 01:23
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COVID-19 в США смертельнее гриппа в десять раз – ученые

1.2т
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Летальность от коронавируса COVID-19 в США составила 1,3% – в десять раз больше, чем от сезонного гриппа.

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Расчеты были сделаны учеными во главе с доктором Анирбаном Басу, профессором кафедры фармации Вашингтонского университета в Сиэтле, сообщает Daily Mail. При этом ВОЗ первоначально прогнозировал летальность в Америке на уровне 2%.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19

По данным исследования, в этом году в США может произойти почти 500 000 смертей, если COVID-19 заразятся столько же американцев, сколько гриппом в прошлом году.

В течение последнего сезона гриппа смертность от него составляла около 0,1%, погибло около 34 200 человек. По данным на 11 мая в Штатах умерло уже более 81 тысячи инфицированных коронавирусом.

В расчетах экспертов также указывается, что в 116 округах 33 штатов уровень смертности от COVID-19 колебался от 0,5 до 3,6%.

Смертельнее гриппа в десять раз! Ученые поделились тревожными данными о COVID-19

Daily Mail

Смертельнее гриппа в десять раз! Ученые поделились тревожными данными о COVID-19

Daily Mail

При этом исследователи не включали в расчеты данных о пациентах с COVID-19, которые не имели тяжелых симптомов инфекции.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 11 мая ослабили карантин, и в некоторых городах люди массово вышли на улицы без масок и социальной дистанции. Появились фото и видео.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Теги
грипп и ОРВИ смерть болезнь инфекция карантин вирус
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