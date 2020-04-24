COVID-19 в США может вызвать вспышку ВИЧ: медики забили тревогу

Пандемия коронавируса может привести в США к вспышке заболеваний, передающихся половым путем, и увеличение количества заражения ВИЧ из-за того, что все медицинские ресурсы направлены на борьбу с COVID-19.

Как сообщает The Hill, за время пандемии доступ к тестировании на ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем, значительно уменьшился – 2200 специалистов из этих заболеваний были направлены на борьбу с коронавируса.

Более того, больницы сообщают о сокращении программ по противодействию распространения ВИЧ и ИППП. Поэтому специалисты предупреждают, что ожидают крупную вспышку этих заболеваний. При этом уровень заражений ИППП является сейчас рекордно высоким, рост случаев происходит пять лет подряд до 2018 года.

В то же время план президента Трампа покончить с эпидемией ВИЧ в 2030 году фактически заморожен, поскольку все ресурсы пока направлены на борьбу с коронавирусом.

В 2016 году в США зарегистрировано было 1,1 млн инфицированных ВИЧ в возрасте от 13 лет и старше. Ежегодно количество инфицированных растет на 40 000 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ предупредили, что человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса.