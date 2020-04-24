Главная Новости
24 апреля • обновлено в 10:03
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

COVID-19 в США может вызвать вспышку ВИЧ: медики забили тревогу

914
Читать материал на украинском

Пандемия коронавируса может привести в США к вспышке заболеваний, передающихся половым путем и увеличение количества заражения ВИЧ из-за того, что все медицинские ресурсы направлены на борьбу с COVID-19.

Как сообщает The Hill, за время пандемии доступ к тестировании на ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем значительно уменьшился – 2200 специалистов из этих заболеваний были направлены на борьбу с коронавируса.

Более того, больницы сообщают о сокращении программ по противодействию распространения ВИЧ и ИППП. Поэтому специалисты предупреждают, что ожидают крупную вспышку этих заболеваний. При этом уровень заражений ИППП является сейчас рекордно высоким, рост случаев происходит пять лет подряд до 2018 года.

COVID-19 в США может вызвать вспышку ВИЧ: медики забили тревогу

В то же время план президента Трампа покончить с эпидемией ВИЧ в 2030 фактически заморожен, поскольку все ресурсы пока направлены на борьбу с коронавирусом.

В 2016 году в США зарегистрировано было 1,1 миллиона инфицированных ВИЧ в возрасте от 13 лет и старше. Ежегодно количество инфицированных растет на 40 000 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ предупредили, что человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • В Италии впервые с начала пандемии за сутки вылечилось больше людей, чем заразилось.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала второй в мире по количеству новых зараженных COVID-19.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги