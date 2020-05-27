В Молдове за среду, 27 мая, выявили 232 новых случая COVID-19, что является одним из самых высоких показателей с начала эпидемии (больше было только 13 мая – 252).
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
По информации Минздрава страны, за сутки еще один инфицированный погиб (всего летальных случаев в Молдове 274).
COVID-19. Иллюстрация
В районной больнице Страшен скончалась местная 80-летняя жительница. Пациентка также страдала стенокардией и циррозом печени.
За день было обработано 1 663 теста, в том числе 1 289 первичных.
Диагноз COVID-19 подтвержден в общей сложности у 7 537 человек. Количество вылечившихся составляет 3 975 человек.
Таким образом, на 27 мая в стране есть еще 3 288 активных случаев COVID-19.
Данные на 27 мая
worldometers.info
По данным ведомства, среди инфицированных в Молдове 20 работников медицинской сферы. Диагноз COVID-19 подтвердился у 4 врачей, 12 медицинских ассистентов и 4 сотрудников из вспомогательного персонала медучреждений.
Количество новых подтвержденных больных в день
worldometers.info
Динамика активных случаев
worldometers.info
Новые летальные случаи
worldometers.info
Как писал OBOZREVATEL, в США заявили, что вакцина от COVID-19 может быть готова к использованию к ноябрю-декабрю 2020 года.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.