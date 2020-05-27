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27 мая • обновлено в 21:24
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В Молдове произошел резкий скачек коронавируса: появилась свежая статистика

3.4т
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В Молдове за среду, 27 мая, выявили 232 новых случая COVID-19, что является одним из самых высоких показателей с начала эпидемии (больше было только 13 мая – 252).

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По информации Минздрава страны, за сутки еще один инфицированный погиб (всего летальных случаев в Молдове 274).

COVID-19. Иллюстрация

COVID-19. Иллюстрация

В районной больнице Страшен скончалась местная 80-летняя жительница. Пациентка также страдала стенокардией и циррозом печени.

За день было обработано 1 663 теста, в том числе 1 289 первичных.

Диагноз COVID-19 подтвержден в общей сложности у 7 537 человек. Количество вылечившихся составляет 3 975 человек.

Таким образом, на 27 мая в стране есть еще 3 288 активных случаев COVID-19.

Данные на 27 мая

Данные на 27 мая

worldometers.info

По данным ведомства, среди инфицированных в Молдове 20 работников медицинской сферы. Диагноз COVID-19 подтвердился у 4 врачей, 12 медицинских ассистентов и 4 сотрудников из вспомогательного персонала медучреждений.

Количество новых подтвержденных больных в день

Количество новых подтвержденных больных в день

worldometers.info

Динамика активных случаев

Динамика активных случаев

worldometers.info

Новые летальные случаи

Новые летальные случаи

worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, в США заявили, что вакцина от COVID-19 может быть готова к использованию к ноябрю-декабрю 2020 года.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Молдова
Теги
смерть вирус инфекция болезнь
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