COVID-19 в мире заболели полмиллиона человек за сутки: статистика на 30 ноября. Обновляется

По состоянию на понедельник, 30 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились 63 млн человек. За минувший день выявлено 502 335 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 43,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 138,1 тыс., Индии – 39 тыс. и России – 26,6 тыс.

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Коронавирус в мире. worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 722 679 человек. Умерли 12 213 пациентов, выздоровели – 339 378 .

Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 13,5 млн), Индия (больше чем 9,3 млн) и Бразилия (больше 6,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.

Украинские врачи, политики и обычные граждане выступают за введение локдауна в стране. Но в правительственных кругах не так категоричны и до сих пор рассматривают такую меру для сдерживания распространения инфекции.

Главное за 30 ноября: