COVID-19 в мире за сутки заразилось более 600 тысяч человек: статистика на 19 ноября. Обновляется

По состоянию на четверг, 19 ноября, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились 56,6 млн человек. За минувшие сутки обнаружено больше 611 тысячи новых зараженных.

Больше всего новых зараженных за день зарегистрировали в США – 174 тысяч, Индии – 46 тысяч и Бразилии – 36 тыс. В Европе наибольшее количество инфицированных обнаружили в Италии – 34 тысяч, во Франции – 28 тысяч и России –21 тысяч.

Всего от коронавирусной болезни в мире умерли более 1,3 млн пациентов, а выздоровели – почти 39 млн.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 570 153 человека. Умерли 10 112 пациентов, выздоровели – 259 079.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (12 млн), Индия (9 млн) и Бразилия (6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

Ранее в Украине от COVID-19 за сутки умерло рекордное количество людей.

США помогут Украине в получении вакцины против коронавируса.

Главное за 19 ноября: