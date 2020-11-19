COVID-19 в мире за сутки заразилось более 600 тысяч человек: статистика на 19 ноября. Обновляется

Алексей Титофф Мир 05:30, 19.11.2020 Обновлено: 05:54, 19.11.2020

По состоянию на четверг, 19 ноября, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились 56,6 млн человек. За минувшие сутки обнаружено больше 611 тысячи новых зараженных.

Больше всего новых зараженных за день зарегистрировали в США – 174 тысяч, Индии – 46 тысяч и Бразилии – 36 тыс. В Европе наибольшее количество инфицированных обнаружили в Италии – 34 тысяч, во Франции – 28 тысяч и России –21 тысяч.

Всего от коронавирусной болезни в мире умерли более 1,3 млн пациентов, а выздоровели – почти 39 млн.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 19 ноября:

  • Министерство здравоохранения Польши сообщило о 19883 новых случаях заражения коронавирусом за предыдущие сутки. При этом министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась. Но в то же время, Польша должна быть готова к росту числа новых заражений COVID-19..

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