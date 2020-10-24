В мире установлен новый рекорд по суточному заражению COVID-19

В субботу, 24 октября, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекорд по суточному заражению COVID-19 – за день коронавирус подтвердили у более 465 тысяч человек.

Общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции превысило 42 миллиона, сообщается на сайте ВОЗ.

Кроме того, количество летальных исходов выросло более чем на 6,5 тысячи. Общее число жертв превысило 1,14 миллиона.

Точное число случаев инфицирования за все время пандемии в мире (по состоянию на 24 октября) составляет 42 055 863 инфицированных и 1 141 567 умерших.

Добавим, суточные рекорды по количеству заражений наблюдаются на протяжении трех последних дней.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 24 октября, в Украине официально подтверждены 337 410 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7014 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 6289 человек (+125 за сутки), а 139 755 пациентов (+2177) полностью побороли болезнь.