COVID-19 в мире побороли более половины от всех инфицированных: свежие данные
Во всем мире коронавирусную инфекцию COVID-19 побороли уже более четырех миллионов человек. Это больше половины от общего количества инфицированных.
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По данным счетчика worldometers.info на 20:00 13 июня, вылечились 4 006 148 человек.
Всего в мире заразились 7 808 005 человек, из которых скончались 430 113. Сейчас зараженными остаются 3 371 744 человек.
Лидируют по количеству заболевших США – 2 129 406 (выздоровели 843 548, скончались 117 090).
Затем идет Бразилия – 831 064 (выздоровели 427 610, скончались 41 952) и Россия – 520 129 (выздоровели 274 641, скончались 6 829).
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 13 июня, в Украине официально подтверждено 30 506 случаев коронавируса. Выздоровели 13 976 пациентов и 880 скончались.