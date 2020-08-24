COVID-19 в мире набрал обороты, 200 тысяч больных за сутки: статистика на 24 августа. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире по состоянию на 24 августа зафиксирован в 213 странах – заразились уже более 23,5 миллиона людей, из них 206 тысяч только за прошедшие сутки.

В Китае ученые приступают к тестированию на людях очередной потенциальной вакцины от COVID-19, и даже обещают запустить в продажу один из таких препаратов уже к концу года по цене около $144. Тем временем от коронавирусной инфекции скончались 812 тысяч человек, но свыше 16 млн смогли вылечиться.

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Коронавирусом заразились более 23,5 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19 (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 104 958 человек. Умер 2271 пациент, выздоровели – 52 235 .

Странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 5,8 млн), Бразилия (более 3,6 млн) и Индия (больше 3,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 28 место.

В ВОЗ поясняют, что увеличение случаев инфицирования COVID-19 связано с улучшением и расширением диагностики, и считают, что второй его волны можно избежать.

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 24 августа:

06:00 – В Бразилии 494 человека стали жертвами COVID-19. За последние 24 часа там зафиксировали еще 23 421 новый случай коронавируса, передает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

05:00 – Регулирующие органы США выдали экстренное разрешение на использование плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения больных коронавирусом, невзирая на отсутствие испытаний, подтверждающих эффективность такой терапии, пишет ВВС.

04:00 – В Китае три дня подряд регистрируются только "завозные" случаи COVID-19. Как сообщает Госкомитет по здоровью КНР, за минувшие сутки в стране обнаружены 43 новых зараженных, 16 людей больны в активной форме, 27 – в бессимптомной, летальных случае нет.

03:00 – Многие животные, среди которых – редкие виды приматов и морских млекопитающих, могут быть уязвимы к COVID-19, считает международная группа исследователей из Калифорнийского университета в Дейвисе (США).

02:00 – Индия вышла на первое место антирейтинга стран по количеству диагностированных случаев заболевания коронавирусом. Согласно данным портала Worldometers, за прошедшие сутки в Индии его обнаружили у 70 068 человек.