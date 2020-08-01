COVID-19 в мире набирает обороты, более 280 тыс. зараженных за сутки: статистика на 1 августа. Постоянно обновляется

По состоянию на субботу, 1 августа, коронавирусом в мире заразились более 17,7 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 282 тыс. новых инфицированных. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 70,9 тыс., в Индии – 57,7 тыс. и в Бразилии – 52,5 тыс..

При этом в Украине официально подтверждены 69 884 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 090 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1 693 человека (+20 за сутки), а 38 752 пациента (+598) полностью побороли болезнь.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

worldometers.info

worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 69 884 человек. Умерли 1 693 пациента, выздоровели – 38 752.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,7 млн), Бразилия (свыше 2,6 млн) и Индия (почти 1,7 млн).

Украина разделена на четыре карантинные зоны – "зеленую", "оранжевую", "желтую" и "красную".

Ученые из Великобритании утверждают, что коронавирус может вызывать проблемы со слухом.

СНБО

СНБО

Главное за 1 августа:

07:10 – Свою историю инфицирования коронавирусом, лечения и всех сопутствующих последствий после болезни рассказала OBOZREVATEL врач-анестезиолог Светлана из Ивано-Франковска.

01:20 – Во всем мире зафиксировано уже более 17,7 млн случаев заражения коронавирусом. При этом 11,1 млн пациентов вылечились и более 680 тыс. скончались.

00:46 – У маленьких детей с коронавирусом концентрация генетического материала вируса в 10-100 раз выше, чем у детей более старшего возраста и взрослых. Поэтому открытие школ может вызвать новый всплеск заболеваемости, сказано в исследовании, которое опубликовано в журнале JAMA Pediatrics.

00:03 – Карантинные ограничения на контрольных пунктах въезда и выезда на Донбассе остаются в силе. Командующий ООС уточнил порядок пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения.