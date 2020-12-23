В Малайзии нашли новый коронавирус-мутант

В Малайзии 23 декабря объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, которому дали обозначение A701V.

Мутацию зафиксировали в штате Сабах. Заявление об этом сделал министр здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла, передает New Straits Times.

Уточняется, что новую разновидность COVID-19 зарегистрировали после тестирования 60-ти пациентов региона Сабах.

Минздрав страны предположил, что A701V может быть более заразным, чем обычный. Этот вариант вируса похож на тот, что ранее зафиксировали в Нидерландах, Австралии и ЮАР. Однако, исследования мутации еще продолжаются.

"Нам еще предстоит узнать о клиническом воздействии этого варианта, его степени заразности или агрессивности", – отметил Нур Хишам Абдулла.

Добавим, по состоянию на 23 декабря в Малайзии официально заявляется о 98 737 случаях COVID-19 (444 – летальные).

Статистика на 23 декабря worldometers.info

Динамика случаев, выявленных за сутки worldometers.info

Динамика смертности за сутки worldometers.info

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