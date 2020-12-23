В Малайзии нашли новый коронавирус-мутант
В Малайзии 23 декабря объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, которому дали обозначение A701V.
Мутацию зафиксировали в штате Сабах. Заявление об этом сделал министр здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла, передает New Straits Times.
Уточняется, что новую разновидность COVID-19 зарегистрировали после тестирования 60-ти пациентов региона Сабах.
Минздрав страны предположил, что A701V может быть более заразным, чем обычный. Этот вариант вируса похож на тот, что ранее зафиксировали в Нидерландах, Австралии и ЮАР. Однако, исследования мутации еще продолжаются.
"Нам еще предстоит узнать о клиническом воздействии этого варианта, его степени заразности или агрессивности", – отметил Нур Хишам Абдулла.
Добавим, по состоянию на 23 декабря в Малайзии официально заявляется о 98 737 случаях COVID-19 (444 – летальные).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в Британии был обнаружен новый, очень заразный тип коронавируса. На фоне этого десятки стран уже ограничили авиасообщение с Соединенным Королевством.
23 декабря стало известно, что в Британии нашли еще один новый штамм COVID-19, который оказался даже более интенсивным, чем предыдущий.
Ученые выяснили, что мутант COVID-19, который сейчас распространяется в Соединенном Королевстве, был впервые обнаружен в Бразилии восемь месяцев назад.