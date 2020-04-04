Карантин возобновили! Застрявшая в Ухане украинка рассказала, как ищут инфицированных

Украинка Анастасия Зинченко, которая из-за своей собаки не эвакуировалась из Китая во время вспышки коронавируса, заявила, что в ее районе Уханя вновь усилили карантин.
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Об этом девушка сообщила на странице в Instagram в субботу, 4 апреля. "Не знаю, то ли я невезучая, то ли так нужно... Ухань объявил 14-дневный новый карантин потому, что нашли нового зараженного человека", – написала она.
Анастасия и ее питомец
Instagram Анастасии Зинченко
По словам украинки, в последние дни карантин внутри города был снят, люди могли спокойно посещать магазины. Теперь под подозрением оказались друзья нового инфицированного, должны проверятся места, в которых он бывал.
"На протяжении этих 14 дней будут снова ходить по домам на районе и проверять температуру. Раньше говорили, что 8 апреля распечатают город, но я уже в этом очень сомневаюсь. Как будет дальше и чем все это закончится, я не знаю", – рассказала Зинченко.
Instagram Анастасии Зинченко
Instagram Анастасии Зинченко
Instagram Анастасии Зинченко
Ирония судьбы девушки с собачкой 🤷♀️🐾 Не знаю, толи я невезучая толи так нужно, но сегодня на моем районе в Ухань объявили 14 дневный новый карантин потому, что нашли нового заражённого человека. По стечению обстоятельств в последние дни карантин внутри города был снят и люди ходили спокойно в магазины и т.д, этот человек тоже, по этому все его друзья и где он был до этого, теперь под подозрением. На протяжении этих 14 дней будут снова ходить по домам на районе и проверять температуру. Раньше говорили что 8 апреля распечатают город, но я уже в этом очень сомневаюсь 🤷♀️ как будет дальше и чем все это закончится, я не знаю. Но, зато у нас с Мишей сегодня появились новые и позитивные фото, не смогла выбрать и определиться по этому помогайте, какое фото вам нравится больше? 🥰🐾
Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Анастасия Зинченко, которая находится в китайском городе Ухань, получила отказ на эвакуацию вместе со своей собакой.
Посольство Украины в Китае пояснило, что девушку не взяли, так как уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.
После этого президент Украины Владимир Зеленский связался с ней по телефону.
Напомним: 1 марта в Украину запретили ввозить животных из Китая. Решение было принято в связи с тем, что в Гонконге зафиксировали случай заражения животного коронавирусом.
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