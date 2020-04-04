Карантин возобновили! Застрявшая в Ухане украинка рассказала, как ищут инфицированных

Украинка Анастасия Зинченко, которая из-за своей собаки не эвакуировалась из Китая во время вспышки коронавируса, заявила, что в ее районе Уханя вновь усилили карантин.

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Об этом девушка сообщила на странице в Instagram в субботу, 4 апреля. "Не знаю, то ли я невезучая, то ли так нужно... Ухань объявил 14-дневный новый карантин потому, что нашли нового зараженного человека", – написала она.

Анастасия и ее питомец Instagram Анастасии Зинченко

По словам украинки, в последние дни карантин внутри города был снят, люди могли спокойно посещать магазины. Теперь под подозрением оказались друзья нового инфицированного, должны проверятся места, в которых он бывал.

"На протяжении этих 14 дней будут снова ходить по домам на районе и проверять температуру. Раньше говорили, что 8 апреля распечатают город, но я уже в этом очень сомневаюсь. Как будет дальше и чем все это закончится, я не знаю", – рассказала Зинченко.

Instagram Анастасии Зинченко

Instagram Анастасии Зинченко

Instagram Анастасии Зинченко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Анастасия Зинченко, которая находится в китайском городе Ухань, получила отказ на эвакуацию вместе со своей собакой.

Посольство Украины в Китае пояснило, что девушку не взяли, так как уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.

После этого президент Украины Владимир Зеленский связался с ней по телефону.

Напомним: 1 марта в Украину запретили ввозить животных из Китая. Решение было принято в связи с тем, что в Гонконге зафиксировали случай заражения животного коронавирусом.

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