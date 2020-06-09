COVID-19 в Китае мог появиться еще летом-2019 – расследование

Коронавирус (COVID-19), возможно, начал распространяться в городе Ухань (Китай) еще в августе 2019 года, что намного раньше заявленных данных о начале пандемии.

Исследование провели эксперты из Гарвардской медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США. Специалисты изучали спутниковые фото парковок возле крупных больниц в Ухане в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года, передает Daily Mail.

Отмечается, что с августа 2019 года на парковках у медучреждений стало расти количество авто. Больше всего машин насчитали в декабре 2019 года.

COVID-19 в Китае

Также в китайской поисковой системе Baidu выросло число запросов "кашель и диарея". Пользователи сети искали такие слова примерно за три недели до появления подтвержденных случаев COVID-19 в конце 2019 года.

"Эти данные на самом деле особенно убедительны, потому что мы видели увеличение числа людей, ищущих желудочно-кишечное заболевание – диарею. Теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для COVID-19", – сообщил главный инновационный директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн.

По его словам, полученные данные говорят, что вирус появился задолго до обнаружения на рынке в Ухани.

"Хотя мы не можем подтвердить, был ли увеличенный объем (транспорта. – Ред.) непосредственно связан с новым вирусом, наши данные подтверждают другие недавние работы, показывающие, что появление произошло до идентификации на рынке морепродуктов "Хуанань". Эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально уже циркулировал во время появления Уханьского кластера", – добавил ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, обнаружены новые доказательства того, что Китай скрывал данные о заразности COVID-19.