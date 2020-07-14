Италия решила продлить карантин: Минздрав заявил, что чрезвычайная фаза не закрыта

Мир 20:53, 14.07.2020 Обновлено: 21:35, 14.07.2020

Италия намерена продлить срок действия карантинных мер до 31 июля текущего года.

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Правительство в скором времени издаст соответствующий указ, заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца в своем обращении к Сенату, передает repubblica.it.

Основными мерами, продленными до 31 июля, являются:

  • обязательство носить маску в закрытых помещениях;

  • запрет на массовые собрания;

  • уголовные наказания для тех, кто нарушает карантин;

  • запрет на въезд или карантин для лиц, прибывающих из стран, не входящих в ЕС;

  • более строгий контроль за аэропортами, портами и пограничными пунктами.

"Эта последняя мера, которую я указал в приказе, напрямую связана с серьезной ситуацией заражения во все большем количестве регионов в мире. Мы не можем "аннулировать" жертв, принесенных итальянцами в эти месяцы – вот почему мы вновь выбрали путь предельной осмотрительности", – подчеркнул Сперанца.

Он добавил, что решения о продлении чрезвычайного положения пока не было утверждено.

"Думаю, всем ясно: я не считаю, что чрезвычайная фаза завершена и закрыта. Дело в том, что необходимо обсудить наиболее подходящие инструменты для ее решения. Мы оценим все гипотезы на местах. Я убежден, что чрезвычайное положение может быть введено исключительно и лишь на ограниченный период для нашей страны", – сказал глава Минздрава Италии.

Добавим: по состоянию на 14 июля в Италии зафиксировано более 243 тысяч случаев COVID-19, почти 35 тысяч из которых – летальные.

Статистика в Италии.
worldometers.info

Напомним, ранее в Италии из-за пандемии ввели временный запрет на въезд из 13 стран, что не входят в Евросоюз.

Ежедневные новые случаи.
worldometers.info
Динамика "активных" случаев.
worldometers.info
Статистика смертности за сутки.
worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые пациенты, поборовшие COVID-19, в течении нескольких месяцев после этого все еще страдают от последствий инфекции, среди которых постоянная усталость, одышка, повышенная температура, проблемы с сердцем.

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