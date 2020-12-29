В Италии нашли новый коронавирус-мутант, похожий на штамм из Великобритании

В Италии зафиксировали еще одну мутацию коронавируса, похожую на выявленную ранее в Великобритании.

Как выяснили врачи, новый "итальянский" вариант COVID-19 существует на Апеннинах с августа 2020 года, передает La Repubblica.

Предполагается, что существующие вакцины будут эффективны против этого штамма коронавируса.

Глава ассоциации вирусологов страны, профессор микробиологии Арнальдо Карузо сообщил, что мутацию выявили случайно. Медики наблюдали за пациентом, который повторно заразился коронавирусом.

Первое его инфицирование произошло в апреле. В августе и ноябре в результатах пациента снова обнаружили высокие показатели наличия вирусных частиц.

"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему", – отметил Карузо.

Микробиолог пояснил, что "итальянский" COVID-19 имеет несколько точек мутации в белке Spike. Как и в Великобритании, вирус из Италии также мутировал в нервном центре взаимодействия Spike с клеточным рецептором (в положении 501). Но в отличие от британской разновидности, итальянский вариант также имеет вторую мутацию в положении 493.

Напомним, Италия стала пятой страной, где зафиксировали новый штамм COVID-19, который нашли в Великобритании.

Карта распространения коронавируса в мире:

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