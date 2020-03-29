"Боишься заболеть? Не становись врачом!" В Италии 85-летний анестезиолог вернулся на работу для борьбы с COVID-19

В Италии 85-летний анестезиолог Жампьеро Жирон вернулся к работе в больнице спустя 35 лет, чтобы помочь справиться с новым коронавирусом COVID-19.

Врач является почетным профессором Университета Падуи и одним из самых уважаемых итальянских врачей. 14 декабря 1985 года он участвовал в первой пересадке сердца в стране, пишет lavocedellevalli.it.

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"Когда вы решаете стать врачом, вы должны вмешиваться. Я дал клятву. Боишься заболеть? Тогда лучше не становись врачом", – подчеркнул мужчина.

Жампьеро Жирон lavocedellevalli.it

"Пару недель назад начальник Падуанского района позвонил мне и спросил, может ли здравоохранение рассчитывать на мой опыт. С того дня я всегда живу с моим мобильным телефоном под рукой.

Они могут позвонить мне в любое время, и я, в случае необходимости, готов пойти. Я считаю это обязанностью: независимо от возраста, врачи могут изменить ситуацию на этом этапе. Хотя моя клятва Гиппократа была давным-давно, она никогда не истекает", – рассказал Жирон.

Жампьеро Жирон TGPadova.it

Доктор родился в Падуе, но вырос в Венеции. Жирон был основателем Института анестезиологии и реаниматологии Университета Падуи. Время от времени он возвращался в операционную, чтобы закрыть "окна" в графике больницы.

"Я знаю, что наиболее подверженными осложнениям, вызванным коронавирусом, являются пожилые люди. Но у меня хорошее здоровье, и, даже если у меня мало работы, я делаю прививку от гриппа каждый год. Короче говоря, мне не страшно", – сказал врач.

"Я не осуждаю тех, кто мыслит иначе. В моем возрасте я понял одно: нет ничего хуже, чем принуждать кого-то, кто не хочет входить в операционную", – подчеркнул Жирон.

Он добавил, что надеется: естественное повышение температуры, связанное с сезонностью, негативно повлияет на вирус.

Жампьеро Жирон

Как писал OBOZREVATEL, с начала пандемии коронавируса в Италии скончались более 10 тысяч человек.

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