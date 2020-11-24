Пандемия COVID-19 в Европе пошла на спад

Темпы заболеваемости COVID-19 в странах Европы снижаются, но в большинстве стран региона карантин остается в силе.

Как пишет "Интерфакс", количество новых инфицированных продолжает падать, в частности, во Франции. Пик заболеваемости (88 790 случаев коронавируса за сутки) там наблюдался 7 ноября.

В понедельник, 23 ноября, французские органы здравоохранения отчитались о 4 452 случаях за 24 часа, тогда как в воскресенье показатели составили 13 157. Заболеваемость снижается четвертый день подряд.

В Великобритании зарегистрирован самый низкий суточный прирост заразившихся COVID-19 (15 450 случаев), а суточное количество смертей за неделю снизилось на 6% и составило 206.

В Италии за воскресенье выявили 22 930 новых случаев коронавируса, что на 5,4 тыс. ниже показателя, зафиксированного по итогам субботы (28 334 новых случаев) и на 4,4 тыс. ниже цифр, опубликованных в прошлый понедельник, 16 ноября (27 354).

В то же время за 24 часа в Италии скончались 630 инфицированных, что почти на 70 выше, чем накануне (562).

В Испании суточный показатель случаев коронавируса на 100 тыс. жителей страны снизился до 374. Впервые с 23 октября он составляет менее 400. Так, согласно данным Минздрава страны, за период с пятницы по понедельник в Испании выявили 25 795 инфицированных и 511 случаев смерти среди людей с коронавирусом.

В Люксембурге тем временем вводят новые ограничения. Так, премьер страны Ксавье Беттель в понедельник объявил о закрытии баров, кафе, ресторанов и спортзалов до 15 декабря.

Согласно данным Европейского центра по предотвращению и контролю за заболеваниями, в Люксембурге самый высокий показатель инфицирования COVID-19 на душу населения среди стран ЕС.

Среднесуточный прирост случаев в стране с октября составляет более 500. 18 ноября был зафиксирован рекордный показатель в 892 случая заражения. При этом число суточных летальных исходов не достигает 10.

В Венгрии за сутки выявили 3 334 случая COVID-19. За день до этого их было 4 320. В целом в стране после роста масштабов инфицирования со второй половины октября наблюдается спад заболеваемости. Максимальные показатели отмечались 7 ноября (5 318), 16 ноября (6 495) и 17 ноября (5 203).

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, когда определится дата поставок в Украину вакцины против COVID-19 от фонда COVAX.