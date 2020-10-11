Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 11 октября. Обновляется
Коронавирус в Украине и мире по состоянию на 11 октября зафиксирован в 213 странах и территориях – выявлено уже более 37,5 миллиона случаев инфицирования. Из них более 355 тысяч – только за прошлый день, что вновь стало рекордом по суточному приросту.
В ВОЗ заявили, что количество новых заражений в мире, начиная с сентября, ежедневно увеличивается из-за резкого роста заболевших в Европе, что связано с увеличением тестирований. При этом уровень смертности от COVID-19 остается почти неизменным.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 261 304 человека. Умерли 4972 пациента, выздоровели – 113 507.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,9 млн), Индия (свыше 7 млн) и Бразилия (более чем 5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
От коронавирусной инфекции в мире умерли более 1 млн человек, но больше 28 млн смогли вылечиться. Так, активными больными остаются чуть более 8,2 млн человек на планете.
27 сентября – 305-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 215-й – с объявления его ВОЗ пандемией.
Главное за 11 октября:
Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел коронавирусом, улучшилось.
Из-за резкого всплеска COVID-19 в южной части Чили ученые начали исследование мутации коронавируса, которая могла к этому привести.
Президент США Дональд Трамп объявил, что у него больше нет COVID-19 и он полностью вылечился, однако на его руке заметили странные пластыри.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав готов разворачивать мобильные госпитали в населенных пунктах, где возможна нехватка коек в больницах для больных коронавирусом COVID-19.
Во время последнего совещания у президента Украины Владимира Зеленского принят ряд решений по борьбе с эпидемией коронавируса.
Ученые выяснили, что вирус COVID-19 обладает способностью проникать в глаза и вызвать серьезные осложнения. В то же время симптоматика во многом будет зависеть от исходного состояния здоровья инфицированного человека.
В Италии из-за коронавируса власти рассматривают возможность сокращения количества зрителей на стадионах с 1000 до 500. Как пишет Football Italia, вспышка COVID-19 продолжает наносить вред итальянскому футболу.
Народный депутат Украины от партии "Батькивщина", житель города Сарны Сергей Евтушок заразился коронавирусом. В Facebook он рассказал о том, как переносит болезнь.
Правительство Чехии объявит в течение нескольких дней о более строгих мерах по сдерживанию коронавируса, но будет стремиться избежать всеобщей изоляции, введенной весной, заявила заместитель чешского премьера Алена Шиллерова. Отмечается, что в стране с населением 10,7 миллиона человек зарегистрированы самые высокие в Европе темпы роста новых случаев COVID-19 на душу населения за последние недели.
В Иране за сутки зарегистрировали 251 смерть ко коронавируса. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари сообщила, что, по последним данным, количество погибших достигло 28 544 человека. Также было выявлено 3822 новых случая, а вообще COVID-19 заразились 500 075.
В Украине ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля, и обратно вернуть ее, вероятно, уже не удастся. Об этом заявил врач-анестезиолог Ривненской областной детской больницы Павел Сильковский
Ситуация с распространением коронавирусной болезни в Украине позволяет ослабить карантин только в Кировоградской области. По данным Министерства здравоохранения, там показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 24,8 и не превышает базовый уровень.
10 октября в Черновицкой области у 182 человек лабораторно подтвердили инфицирование коронавирусом. 115 случаев заражения обнаружили в самих Черновцах. По словам директора департамента коммуникаций ОГА Виктории Гатрич, также за последние сутки в 69 буковинцев подтвердили выздоровление. Лабораторный центр исследовал 564 образцы анализов.
В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили еще 63 случая инфицирования COVID-19. Всего коронавирусом в рядах армии болеют 915 человек, выписаны – 2806, зафиксировано 11 летальных случаев, сообщило командование Медицинских сил ВСУ в Facebook
Школы в Украине, вероятно, снова закроют на карантин и переведут на онлайн-обучение. По данным СМИ, МОН якобы уже подготовило для них соответствующие инструкции. Причиной стал непосредственно рост заболеваемости COVID-19 в регионах страны.
В России за последние сутки выявили еще 13 634 новых случая инфицирования коронавирусом, а также 149 смертей. При этом полностью выздоровели 4240 человек.
СМИ предрекли Украине очереди на кладбищах из-за COVID-19. Власть призывали принять шаги по сдерживанию распространения коронавируса.
В России считают, что тесты на антитела к COVID-19 бесполезны, поскольку наличие защитных белков в крови не освобождает переболевшего от обязанности соблюдать масочный режим.
Во Франции за сутки обнаружено почти 27 896 случаев заражения коронавируса – это наибольшее количество с начала пандемии. Также это свидетельствует, что 11 процентов от всех тестов на COVID-19 за один день были положительными, передает DW. Учитывая вторую волну, во многих городах страны вновь ввели строгие ограничения.
Швейцария включила Грузию в список стран высокого риска, учитывая глобальную эпидемиологическую ситуацию там. По данным грузинского Минздрава, за прошедшие сутки там выявили еще 523 случая коронавируса, 8 пациентов умерли.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что сейчас в Украине наихудшая ситуация с заполненностью больничных коек наблюдается в Донецкой, Луганской и Одесской областях.
В СНБО предоставили статистические данные по динамика роста подозрительных и официально подтвержденных случаев коронавируса за последние 14 дней в Украине, а также другие сведения о распространении COVID-19 в стране.
В Киеве по состоянию на утро 11 октября зафиксировали 27 497 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 502 жителей столицы.
По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Украине официально подтверждены 261 304 случая коронавирусной инфекции. Из них 4768 – выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 4972 человека, а 113 507 пациентов полностью побороли болезнь.
Президент США Дональд Трамп, который переболел коронавирусом, больше не заразен и не представляет опасности как его носитель. Как заявил врач Шон Конли, американский лидер подходит под критерии Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и может выйти из самоизоляции.
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В аннексированном Крыму и Севастополе за истекшие сутки подтвердили 190 новых случаев COVID-19 и семь смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в Facebook Крымская правозащитная группа.
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