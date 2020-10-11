Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 11 октября. Обновляется

Коронавирус в Украине и мире по состоянию на 11 октября зафиксирован в 213 странах и территориях – выявлено уже более 37,5 миллиона случаев инфицирования. Из них более 355 тысяч – только за прошлый день, что вновь стало рекордом по суточному приросту.

В ВОЗ заявили, что количество новых заражений в мире, начиная с сентября, ежедневно увеличивается из-за резкого роста заболевших в Европе, что связано с увеличением тестирований. При этом уровень смертности от COVID-19 остается почти неизменным.

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В мире выявлено более 37,5 случаев заражения COVID-19. Worldometers

Ситуация по заболеваемости COVID-19 в странах мира. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 261 304 человека. Умерли 4972 пациента, выздоровели – 113 507 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,9 млн), Индия (свыше 7 млн) и Бразилия (более чем 5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

От коронавирусной инфекции в мире умерли более 1 млн человек, но больше 28 млн смогли вылечиться. Так, активными больными остаются чуть более 8,2 млн человек на планете.

27 сентября – 305-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 215-й – с объявления его ВОЗ пандемией.

Данные по COVID-19 в Украине на 11 октября. СНБО

Ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионах Украины. СНБО

Главное за 11 октября:

Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел коронавирусом, улучшилось.

Из-за резкого всплеска COVID-19 в южной части Чили ученые начали исследование мутации коронавируса, которая могла к этому привести.

Президент США Дональд Трамп объявил, что у него больше нет COVID-19 и он полностью вылечился, однако на его руке заметили странные пластыри.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав готов разворачивать мобильные госпитали в населенных пунктах, где возможна нехватка коек в больницах для больных коронавирусом COVID-19.

Во время последнего совещания у президента Украины Владимира Зеленского принят ряд решений по борьбе с эпидемией коронавируса.

Ученые выяснили, что вирус COVID-19 обладает способностью проникать в глаза и вызвать серьезные осложнения. В то же время симптоматика во многом будет зависеть от исходного состояния здоровья инфицированного человека.

В Италии из-за коронавируса власти рассматривают возможность сокращения количества зрителей на стадионах с 1000 до 500. Как пишет Football Italia, вспышка COVID-19 продолжает наносить вред итальянскому футболу.

Народный депутат Украины от партии "Батькивщина", житель города Сарны Сергей Евтушок заразился коронавирусом. В Facebook он рассказал о том, как переносит болезнь.

Правительство Чехии объявит в течение нескольких дней о более строгих мерах по сдерживанию коронавируса, но будет стремиться избежать всеобщей изоляции, введенной весной, заявила заместитель чешского премьера Алена Шиллерова. Отмечается, что в стране с населением 10,7 миллиона человек зарегистрированы самые высокие в Европе темпы роста новых случаев COVID-19 на душу населения за последние недели.

В Иране за сутки зарегистрировали 251 смерть ко коронавируса. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари сообщила, что, по последним данным, количество погибших достигло 28 544 человека. Также было выявлено 3822 новых случая, а вообще COVID-19 заразились 500 075.

В Украине ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля, и обратно вернуть ее, вероятно, уже не удастся. Об этом заявил врач-анестезиолог Ривненской областной детской больницы Павел Сильковский

Ситуация с распространением коронавирусной болезни в Украине позволяет ослабить карантин только в Кировоградской области. По данным Министерства здравоохранения, там показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 24,8 и не превышает базовый уровень.

В Украине к ослаблению карантина готова только Кировоградская область. Минздрав

Показатели по ослаблению карантина в регионах Украины. Минздрав

10 октября в Черновицкой области у 182 человек лабораторно подтвердили инфицирование коронавирусом. 115 случаев заражения обнаружили в самих Черновцах. По словам директора департамента коммуникаций ОГА Виктории Гатрич, также за последние сутки в 69 буковинцев подтвердили выздоровление. Лабораторный центр исследовал 564 образцы анализов.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили еще 63 случая инфицирования COVID-19. Всего коронавирусом в рядах армии болеют 915 человек, выписаны – 2806, зафиксировано 11 летальных случаев, сообщило командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Школы в Украине, вероятно, снова закроют на карантин и переведут на онлайн-обучение. По данным СМИ, МОН якобы уже подготовило для них соответствующие инструкции. Причиной стал непосредственно рост заболеваемости COVID-19 в регионах страны.

В России за последние сутки выявили еще 13 634 новых случая инфицирования коронавирусом, а также 149 смертей. При этом полностью выздоровели 4240 человек.

Данные по коронавирусу в России

СМИ предрекли Украине очереди на кладбищах из-за COVID-19. Власть призывали принять шаги по сдерживанию распространения коронавируса.

В России считают, что тесты на антитела к COVID-19 бесполезны, поскольку наличие защитных белков в крови не освобождает переболевшего от обязанности соблюдать масочный режим.

Во Франции за сутки обнаружено почти 27 896 случаев заражения коронавируса – это наибольшее количество с начала пандемии. Также это свидетельствует, что 11 процентов от всех тестов на COVID-19 за один день были положительными, передает DW. Учитывая вторую волну, во многих городах страны вновь ввели строгие ограничения.

Швейцария включила Грузию в список стран высокого риска, учитывая глобальную эпидемиологическую ситуацию там. По данным грузинского Минздрава, за прошедшие сутки там выявили еще 523 случая коронавируса, 8 пациентов умерли.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что сейчас в Украине наихудшая ситуация с заполненностью больничных коек наблюдается в Донецкой, Луганской и Одесской областях.

В СНБО предоставили статистические данные по динамика роста подозрительных и официально подтвержденных случаев коронавируса за последние 14 дней в Украине, а также другие сведения о распространении COVID-19 в стране.

Данные по распространению COVID-19 за последние 14 дней в Украине

Динамика количества подтвержденных активных больных за последние 14 дней в Украине и региональное распределение подозрений на COVID-19

Региональное распределение больных COVID-19 в Украине