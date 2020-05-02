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3 мая • обновлено в 22:11
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Стало известно, тестировался ли Лукашенко на коронавирус

11.8т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко хорошо себя чувствует и не сдавал тесты на коронавирус COVID-19.

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С таким заявлением в субботу, 2 мая, в эфире телеканала "Беларусь 1" выступила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости", – утверждает она.

Президент живет за городом – фактически в деревне, – за многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, имеет хороший иммунитет и хорошо себя чувствует, добавила Эйсмонт.

"И в этой связи необходимости делать тест нет", – подчеркнула пресс-секретарь.

По состоянию на 2 мая в Беларуси число жертв COVID-19 достигло 97. Количество зараженных увеличилось до 15 828, за сутки заразились 911 человек.

Президент Беларуси, однако, до сих пор не видит необходимости вводить карантин в стране.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Великобритании количество умерших от COVID-19 превысило 28 тыс. человек (+621 за день). По числу летальных случаев страна заняла третье место в мире.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
инфекция болезнь политика вирус
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