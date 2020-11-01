Австралия "победила" COVID-19: в стране не выявили новых случаев заражения

Дарья Дурова Мир 22:01, 1.11.2020

В Австралии в течение 31 октября впервые за почти пять месяцев не было зафиксировано ни одного нового случая COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант, передает Reuters. В связи с этим в стране планируют дальнейшее постепенное ослабление карантина.

Кроме того, в штате Виктория – "горячей точке" пандемии в стране (на регион приходится более 90% из 907 смертей, связанных с коронавирусом в Австралии) не зарегистрировали новых случаев заражения или смертей второй день подряд.

Как отметил глава Минздрава Хант, новых инфицированных не было впервые с 9 июня. "Спасибо всем нашим замечательным работникам здравоохранения и, прежде всего, австралийскому народу", – сказал он.

Всего с начала пандемии в Австралии зарегистрировали 27 595 случаев заболевания.

Небольшие цифры инфицирования связывают с быстрым закрытием международных границ, введением ограничений по социальному дистанцированию, широкомасштабным тестированием и отслеживанием болезни.

Новые случаи COVID-19 в Австралии
worldometers.info
Динамика активных случаев
worldometers.info
Количество смертей в результате коронавируса
worldometers.info

Карта распространения коронавируса в мире:

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