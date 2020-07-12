COVID-19 установил новый рекорд в мире: более 230 тыс. заболевших за сутки

Кирилл Лютый Мир 20:17, 12.07.2020

Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном суточном приросте заболеваний COVID-19 в мире.

Об этом сказано в сводке на официальном сайте ВОЗ в воскресенье, 12 июля. За минувшие сутки в мире выявлено 230 370 случаев COVID-19. 5 285 пациентов скончались.

Коронавирусом заболели более 230 тысяч человек за сутки по всему миру

Общее число случаев коронавируса в мире увеличилось до 12 552 765, число летальных исходов составляет 561 617.

Коронавирусом заболели более 230 тысяч человек за сутки по всему миру

Больше всего случаев COVID-19 обнаружено в Северной и Южной Америке (6 540 222) и Европе (2 907 654).

Коронавирусом заболели более 230 тысяч человек за сутки по всему миру

Как писал OBOZREVATEL, коронавирусом в Украине заболел уже 53 521 человек, из них 678 – за последние сутки.

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