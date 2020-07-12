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COVID-19 установил новый рекорд в мире: более 230 тыс. заболевших за сутки

Кирилл Лютый
Мир
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COVID-19 установил новый рекорд в мире: более 230 тыс. заболевших за сутки

Коронавирус. Иллюстрация.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном суточном приросте заболеваний COVID-19 в мире.

Об этом сказано в сводке на официальном сайте ВОЗ в воскресенье, 12 июля. За минувшие сутки в мире выявлено 230 370 случаев COVID-19. 5 285 пациентов скончались.

Коронавирусом заболели более 230 тысяч человек за сутки по всему миру

Коронавирусом заболели более 230 тысяч человек за сутки по всему миру

Общее число случаев коронавируса в мире увеличилось до 12 552 765, число летальных исходов составляет 561 617.

Коронавирусом заболели более 230 тысяч человек за сутки по всему миру

Коронавирусом заболели более 230 тысяч человек за сутки по всему миру

Больше всего случаев COVID-19 обнаружено в Северной и Южной Америке (6 540 222) и Европе (2 907 654).

Коронавирусом заболели более 230 тысяч человек за сутки по всему миру

Коронавирусом заболели более 230 тысяч человек за сутки по всему миру

Как писал OBOZREVATEL, коронавирусом в Украине заболел уже 53 521 человек, из них 678 – за последние сутки.

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