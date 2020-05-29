COVID-19 установил антирекорд новых случаев: статистика по коронавирусу за 29 мая. Постоянно обновляется

Виктория Довгань Мир 05:33, 29.05.2020 Обновлено: 06:12, 29.05.2020

Коронавирус в мире за прошедшие сутки, 28 мая, установил рекорд по количеству новых обнаруженных случаев – 116 304.

Так, странами с наибольшим приростом инфицирования стали Бразилия (24 151 случаев), США (22 658), Россия (8 371), Индия (7 300), Перу (5 874), Чили (4 654), Мексика (3 463), Франция (3 325), Иран (2 258) и Пакистан (2 076).

Всего в мире пандемия уже охватила более 5,9 млн человек, ее жертвами стали свыше 362 тыс. пациентов, выздоровели – более 2,5 миллионов.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное на 29 мая:

06:10 – На Буковине 28 мая было зафиксировано 58 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 38 – в Черновцах. При этом 21 человек за сутки выздоровел. Всего в области заболело уже 3 259 человек.

05:26 – В Китае за прошедшие сутки не обнаружили ни единого случая активной формы коронавируса. В то же время было выявлено бессимптомное протекание болезни у пяти человек.

02:00 – В ночь на 29 мая в Украине в рамках смягчения карантина заработали 66 пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румунией и Молдовой.

01:38 – По состоянию на 28 мая количество больных с коронавирусом в России достигло почти 400 тыс. человек, из которых 379 051 выздоровели и 4 142 – умерли.

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