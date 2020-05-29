COVID-19 установил антирекорд новых случаев: статистика по коронавирусу за 29 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире за прошедшие сутки, 28 мая, установил рекорд по количеству новых обнаруженных случаев – 116 304.

Так, странами с наибольшим приростом инфицирования стали Бразилия (24 151 случаев), США (22 658), Россия (8 371), Индия (7 300), Перу (5 874), Чили (4 654), Мексика (3 463), Франция (3 325), Иран (2 258) и Пакистан (2 076).

Всего в мире пандемия уже охватила более 5,9 млн человек, ее жертвами стали свыше 362 тыс. пациентов, выздоровели – более 2,5 миллионов.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 22 382 человека. Умерли 669 пациентов, выздоровели 8 439.

Ученые из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что новый тип коронавируса может оказаться не таким заразным, как считалось ранее. По их словам, им невозможно инфицироваться через загрязненные поверхности.

В НАН Украины заявили, что страна уже преодолела пик заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

Главное на 29 мая:

06:10 – На Буковине 28 мая было зафиксировано 58 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 38 – в Черновцах. При этом 21 человек за сутки выздоровел. Всего в области заболело уже 3 259 человек.

05:26 – В Китае за прошедшие сутки не обнаружили ни единого случая активной формы коронавируса. В то же время было выявлено бессимптомное протекание болезни у пяти человек.

02:00 – В ночь на 29 мая в Украине в рамках смягчения карантина заработали 66 пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румунией и Молдовой.

01:38 – По состоянию на 28 мая количество больных с коронавирусом в России достигло почти 400 тыс. человек, из которых 379 051 выздоровели и 4 142 – умерли.