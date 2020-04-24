Швейцария с 27 апреля начнет постепенное ослабление карантина, который в связи с пандемией коронавируса COVID-19 правительство ввело 16 марта.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщается в материале "Голоса Америки". Украинка Екатерина Ботанова, которая живет в Швейцарии, отметила, что многие критикуют порядок послабления карантинных мер.

Так, сперва в стране откроется часть малых бизнесов: парикмахерские, массажные салоны и салоны тату, садовые центры, строительные супермаркеты. При этом детские садики и школы еще будут закрыты.

"Если первая волна открытий начинается уже в ближайший понедельник, то почему сады и школы откроются только через 2 недели спустя? Куда и как работники этих открытых бизнесов будут девать своих детей?..

Другие критики спрашивают о логике решений, когда сохраняется ограничение на сборы более 5 человек и социальная дистанция, но одновременно открываются школы, где этих ограничений, естественно, будет очень сложно соблюсти", – отметила Ботанова.

COVID-19 в Швейцарии Коллаж

Известно, что карантин в Швейцарии сперва ввели до 19 апреля, но в результате продлили на неделю. Федеральное правительство запланировало три стадии ослабления карантинных мероприятий.

С 27 апреля, кроме открытия некоторого малого бизнеса, можно будет снова обращаться к врачам с несрочных вопросов, откроются кабинеты физиотерапии, стоматологические и другие специализированные клиники. Семьям будет разрешено посещать похороны родных.

На второй стадии, от 11 мая, планируют открыть средние школы и садики, а также большинство специализированных магазинов. Третьим шагом, от 8 июня, вернутся к работе музеи, библиотеки, университеты.

Это должно происходить с сохранением новых правил социального дистанцирования, а также запрета на собрание более пяти человек.

Как отметила Ботанова, карантин для швейцарцев, по всей видимости, не представляет большой проблемы. "Социальная дистанция и дисциплина здесь и без карантина достаточно велика", – пояснила она.

"Для того, чтобы гулять в парке или сидеть на набережной Рейна в Базеле, где я живу, не надо иметь собаку или маленького ребенка, а также маску носить не надо. Типичный теплый весенний день... – это когда в парках и на набережных полно народа. Дети играют на площадках, родители читают на солнышке книги, кто-то себе ходит по канату, кто пьет пиво, но все – вежливо группами не более четырех", – рассказала украинка.

"В первые дни меня очень смешили компании на Рейне, которые тусили и пили вино – но разделены на пары и на расстоянии двух метров друг от друга. Пока мы так не праздновали юбилей коллеги: прогуливаясь двумя парами на противоположных краях набережной с пластиковыми стаканами в руках. Мои соседки даже начали каждое утро вместе заниматься йогой во дворе, кругом на расстоянии несколько метров друг от друга", – добавила Ботанова.

На улицах и в парках, как заметила она, произошел "сверхъестественный взрыв бегунов", но они занимаются фитнесом с сохранением социальной дистанции.

Общественный транспорт в Швейцарии не останавливали, но несколько сократили расписание поездов.

"Кроме этого, здесь продолжали работать супермаркеты, хлебные магазины и аптеки (но закрыли все цветочные магазины и даже цветочные отделы в супермаркетах), киоски и доставка еды из некоторых ресторанов. Со временем некоторые бары и рестораны начали также продавать еду и напитки "на вынос". Работали несколько детских садов для детей медработников и ключевых рабочих", – рассказала Ботанова.

При этом, как указывается в статье, Швейцария испытала на себе одну из самых сильных и самых ранних волн пандемии в Европе. Кроме того, в стране самый высокий в мире уровень тестирования per capita – более 6000 тестов в день.

По состоянию на 24 апреля в Швейцарии 28 677 подтвержденных случаев COVID-19 (1 551 из них летальные). 20 600 человек вылечились от новой инфекции.

Как писал OBOZREVATEL, недавно китайские ученые доказали неэффективность противовирусных препаратов "Лопинавир/Ритонавир" и "Арбидол" в борьбе с COVID-19.