COVID-19 убил уже более 40 тысяч человек в мире

В мире от коронавируса COVID-19 скончались уже 41 234 человека. При этом последние 10 тысяч умерли всего за два дня.

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Согласно данным на сайте worldometers.info, всего заразились 835 892 человека, из которых вылечились 174 454. Таким образом сейчас болеют 620 204 человек, из них 30 964 (5%) находятся в серьезном или критическом состоянии.

Динамика по летальным случаям выглядит следующим образом: показатель в 15 тысяч был достигнут за 10 недель, еще 15 тысяч скончались за пять дней и еще 10 тысяч умерли всего за два дня.

Лидируют по количеству зараженных США – 176 518 случаев (3 431 смертей), однако по летальным случаям на первом месте Италия – 12 428 смертей (105 792 зараженных).

worldometers.info

worldometers.info

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании за минувшие сутки, 30 марта, от коронавируса умерли 849 человек. Это является рекордным показателем с начала эпидемии в стране.

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