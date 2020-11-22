COVID-19 убил более 1,3 млн человек, в Украине могут ввести полный локдаун: статистика на 22 ноября. Обновляется

По состоянию на воскресенье, 22 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 58,5 млн людей, более 659 тысяч – за последние сутки. В то же время, от болезни скончались 1,3 млн пациентов, а выздоровели – 40,4 млн.

В Украине коронавирусом заразились более 612 тысяч человек. В правительственных кругах заявили о возможности введения полного локдауна на новогодние праздники для сдерживания пандемии.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 612 665 человек. Умерли 10 813 пациентов, выздоровели – 282 313.

Главврач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий предупредил о третьей волне коронавируса в стране. Он убежден, что в пик статистику можно умножать на 5.

Странами-лидерами по количеству инфицирования в мире остаются США (12,4 млн), Индия (9 млн) и Бразилия (6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

В мире на сегодня инфекция унесла жизни более 1,38 млн человек, но более 40 млн смогли побороть ее. Согласно официальной статистике, активными больными остаются примерно 16,6 млн жителей планеты.

Главное за 22 ноября: