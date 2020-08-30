COVID-19 с новой силой разгулялся в мире и Украине: статистика на 30 августа. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире по состоянию на 30 августа зафиксирован в 216 странах и территориях – заразились уже более 25 миллионов людей, из них свыше 256 тысяч – только за прошедшие сутки.

В западном полушарии заболеваемость COVID-19 снижается, а в восточной – резко возрастает. В последнее время серьезные вспышки фиксируются в Индии, а среди европейских стран – во Франции, Украине и Испании. Эксперты объясняют это в том числе и увеличенным охватом тестирования в некоторых государствах.

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Коронавирусом заразились более 26 млн человек в мире (worldometers.info)

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19 (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 116 978 человек. Умерли 2492 пациента, выздоровели – 56 138 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,1 млн), Бразилия (более 3,8 млн) и Индия (больше 3,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 26 место.

В некоторых странах продолжают заявлять о случаях повторного заражения COVID-19 среди тех, хто вылечился от него.

От коронавирусной инфекции в мире скончались белее 844 тысяч человек, но свыше 17,4 млн смогли вылечиться. Так, активными больными сейчас остаются около 7 млн людей на планете.

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине по состоянию на 30 августа (covid19.rnbo.gov.ua)

06:50 – Власти Венгрии закрывают границы страны, чтобы сдержать распространение COVID-19. Так, с 1 сентября иностранцы в течение как минимум месяца не смогут въехать в страну. Венгры же должны предоставить два отрицательных теста или провести 14 дней на карантине.

06:00 – Глава парламентской фракции "Слуга народа" в эфире канала "Украина 24" заявил, что власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. По его словам, у государства нет ресурсов, чтобы "просто всех усадить дома и платить пособие".

05:00 – В Риме мигранты из Нигерии, которых поместили в военный госпиталь из-за заражения коронавирусом, набросились на местных медиков и попытались сбежать. Пациенты размахивали кулаками и кусались. В ходе потасовки пострадали не только врачи, но и военные, сообщают местные СМИ.

04:00 – Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец вылечилась от коронавируса. Она рассказала, что сделала тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.

02:00 – Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав от спецслужб получает данные о реальной картине относительно вспышек коронавируса и статистики заболеваемости на оккупированных территориях Украины.