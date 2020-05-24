2020 год должен был стать вершиной политической карьеры для президента России Владимира Путина, если бы этому не помешала пандемия COVID-19.

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Об этом в материале для Daily Mail заявил британский писатель и историк Майкл Берли. Он указал на то, что в текущем году РФ отмечает 75-летие победы во Второй мировой войне и это "благоприятно совпало с личным триумфом Путина: 20 лет железного правления в Кремле".

Однако, подчеркивается в статье, "триумфальный момент" российского главы сейчас забыт.

"Все тихо забыто: его грандиозные планы, потерпевшие поражение от врага, которого он не может видеть и слишком мало сделал, чтобы с ним сражаться", – написал Берли.

Он отметил, что коронавирус в России бушует на огромной территории, несмотря на хвастовство Путина по поводу борьбы с пандемией и его "радости от страданий Америки". "И русский народ это знает", – написал историк.

Из-за пандемии главный силовик мира, по словам Берли, отступил от центра внимания, что необычно для Путина.

"Сейчас ему 67 лет, и, следовательно, он уязвим для этой болезни. Путин отступил в свое строго охраняемое имение Ново-Огарево под Москвой", – отмечается в статье.

Коллаж

Добавим, Россия входит в тройку стран-лидеров по количеству случаев коронавируса. По данным на 24 мая, инфицированных уже более 344 тысяч.

worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, Майкл Берли также заявил, что низкие цифры о смертности от коронавируса в России являются результатом того, что органы здравоохранения и губернаторы регионов боятся сообщать Кремлю плохие новости.