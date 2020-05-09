COVID-19 продолжает атаковать, число больных растет: статистика по коронавирусу на 9 мая. Постоянно обновляется

Тимур Григоренко Мир 07:21, 9.05.2020 Обновлено: 09:11, 9.05.2020

Коронавирус COVID-19 продолжает атаковать мир. За минувшие сутки, 8 мая, больше всего новых зараженных появилось в Мексике (почти 2 тысячи), Пакистане (больше тысячи) и Бразилии (больше тысячи).

Всего количество больных превысило 4 млн человек по всему миру, погибло больше 276 тысяч, выздоровели – почти 1,4 млн.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 14 195 человек. Умерли 361 пациентов, выздоровели – 2706.

  • По всему миру скончались уже более 276 тысяч пациентов. Количество зараженных превысило 4 млн, выздоровели – почти 1,4 млн.

  • В Израиле заявили о создании эффективного препарата против COVID-19.

  • В ВОЗ заявили, что не нет подтвержденных данных о том, что COVID-19 начал распространяться именно с рынка в городе Ухань, Китай.

Главное за 9 мая:

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