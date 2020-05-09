COVID-19 продолжает атаковать, число больных растет: статистика по коронавирусу на 9 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус COVID-19 продолжает атаковать мир. За минувшие сутки, 8 мая, больше всего новых зараженных появилось в Мексике (почти 2 тысячи), Пакистане (больше тысячи) и Бразилии (больше тысячи).

Всего количество больных превысило 4 млн человек по всему миру, погибло больше 276 тысяч, выздоровели – почти 1,4 млн.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 14 195 человек. Умерли 361 пациентов, выздоровели – 2706.

По всему миру скончались уже более 276 тысяч пациентов. Количество зараженных превысило 4 млн, выздоровели – почти 1,4 млн.

В Израиле заявили о создании эффективного препарата против COVID-19.

В ВОЗ заявили, что не нет подтвержденных данных о том, что COVID-19 начал распространяться именно с рынка в городе Ухань, Китай.

Главное за 9 мая:

05:20 – CNN сообщило, что личная ассистентка дочери президента США Иванки Трамп заболела COVID-19.

04:36 – Врач рассказал, что самым опасным местом в многоквартирном доме с точки зрения заражения COVID-19 является лифт.

03:24 – Медсестра из Японии показала наглядную видеоинструкцию, как правильно надеть одноразовую медицинскую маску.

02:15 – Виктор Ляшко указал на необычную тенденцию с эпидемией COVID-19.

01:35 – В Минске во время репетиции военной техники к параду, запланированному на День победы, устроили акцию протеста. Активисты станцевали с гробом, чтобы привлечь внимание к опасности посещения массовых мероприятий в городе 9 мая во время распространения COVID-19.

00:02 – Из Дохи (Катар) в Украину из-за карантина не могут вернуться почти 80 граждан, у них заканчиваются деньги и действие виз. Девушка Юлия обратилась к власти с криком души с просьбой помочь им вернуться домой.

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