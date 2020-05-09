Главная Новости
9 мая • обновлено в 07:40
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

COVID-19 продолжает атаковать, число больных растет: статистика по коронавирусу на 9 мая. Постоянно обновляется

1.5т
Читать материал на украинском

Коронавирус COVID-19 продолжает атаковать мир. За минувшие сутки, 8 мая, больше всего новых зараженных появилось в Мексике (почти 2 тысячи), Пакистане (больше тысячи) и Бразилии (больше тысячи).

Всего количество больных превысило 4 млн человек по всему миру, погибло больше 276 тысяч, выздоровели – почти 1,4 млн.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

COVID-19 продолжает атаковать, число больных растет: статистика по коронавирусу на 9 мая. Постоянно обновляется
COVID-19 продолжает атаковать, число больных растет: статистика по коронавирусу на 9 мая. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 14 195 человек. Умерли 361 пациентов, выздоровели – 2706.

  • По всему миру скончались уже более 276 тысяч пациентов. Количество зараженных превысило 4 млн, выздоровели – почти 1,4 млн.

  • В Израиле заявили о создании эффективного препарата против COVID-19.

  • В ВОЗ заявили, что не нет подтвержденных данных о том, что COVID-19 начал распространяться именно с рынка в городе Ухань, Китай.

COVID-19 продолжает атаковать, число больных растет: статистика по коронавирусу на 9 мая. Постоянно обновляется
COVID-19 продолжает атаковать, число больных растет: статистика по коронавирусу на 9 мая. Постоянно обновляется

Главное за 9 мая:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 14 195.

    Вылечились: 2706. Умерли: 361.

  • В мире заболели уже почти 4 миллиона человек, погибли – более 274 тысячи.

  • Эпицентр пандемии в Украине сместился – на Львовщине срочно собрали штаб.

  • Медики уточнили ранний симптом коронавируса: появляется на третий день.

  • Умирают от COVID-19 в два раза чаще: исследования указали на основную группу риска.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги