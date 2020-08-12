COVID-19 "пробрался" в Новую Зеландию спустя 102 дня без вируса

В новозеландском городе Окланд четырем жителям поставили диагноз COVID-19 впервые после того, как в течение 102 дней в стране не фиксировались случаи заражения коронавирусом.

Это побудило власти Новой Зеландии восстановить строгие карантинные ограничения не только в самом густонаселенном городе, но и в остальной части страны. Позицию правительства озвучила премьер-министр Джасинда Ардерн, передает ВВС.

"Спустя 102 дня у нас есть первые случаи COVID-19 за пределами изолятора или карантинных объектов. Хотя мы все невероятно много работали, чтобы предотвратить этот сценарий, мы также спланировали и подготовились к нему", – заверила она.

По словам чиновника, с полудня в среду, 12 августа, 1,7 миллиона жителей Окленда будут помещены на карантин "3 уровня" и будут оставаться в таком положении как минимум до полуночи пятницы, 14 августа.

Так, в Окланде будут закрыты предприятия, общественные места, бары, рестораны и т. д. Людям придется работать из дома, за исключением основных рабочих. На остальной территории страны запрещено будет собираться толпами более 100 человек.

В Новой Зеландии запретили собираться толпами более 100 человек и посещать рестораны

"Действуйте так, как будто у вас есть COVID-19, а окружающие вас люди тоже зараженные", – проинструктировала премьер-министр.

Отмечается, что пока неизвестно, как коронавирусом заразились четыре человека из одной семьи, включая несовершеннолетнего ребенка. Ведь они не путешествовали и не контактировали с инфицированными.

Джасинда Ардерн призвала новозеландцев не слишком беспокоиться из-за новых случаев COVID-19

Мэр Окленда Фил Гофф сказал, мол, он понимает, что "никто не хотел возвращаться в карантин, но это всегда была реальная возможность".

Со своей стороны премьер Ардерн заверила, что новозеландцы не должны слишком расстраиваться из-за новый случаев COVID-19.

"Мы знаем, что делать, потому что мы уже делали это успешно раньше", – подбодрила она жителей страны.

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