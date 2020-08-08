COVID-19 поразил уже почти 19,6 млн, в Европе – лидер антирейтинга Испания: статистика на 8 августа. Постоянно обновляется

Состоянием на субботу, 8 августа, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились больше 19,5 млн человек. Всего зарегистрировано свыше 724 тысяч летальных случаев, при этом более 12,5 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки больше всего новых больных зафиксировали в США – 63 тысячи, Индии – 62 тысячи и Бразилии – 50 тысяч. Лидером антирейтинга по количеству больных в мире остаются Штаты – почти 5,1 млн человек, в Европе – Испания (более 361 тысячи).

В Украине COVID-19 диагностировали у 78 261 человека, скончались в период пандемии – 1 852, побороли болезнь – 43 055.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 5 млн), Бразилия (почти 3 млн) и Индия (почти 2,1 млн).

Российские ученые заявили, якобы создали светодиодную установку для безопасного лечения коронавируса.

Китайская компания Synovac Biotech сообщила, что создаваемая ею вакцина CoronaVac против COVID-19 на 99% будет эффективной.

Главное за 8 августа:

07:20 – Во Львове сервисный центр МВД приостанавит работу с 8 августа в связи с выявлением больных коронавирусом среди сотрудников.

04:40 – Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в странах Африки достигло 1007366 случаев. Умерли 22066 и 690436 выздоровели человек.

02:14 – За 7 августа в мире выявили более 278 тысяч случаев COVID-19, заявили в ВОЗ.

01:12 – В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом, общее число жертв в столице РФ достигло 4560.

00:08 – Мэров украинских городов, которые отказались усилить карантинные меры, грозит уголовная ответственность. По словам советника министра внутренних дел Владимира Мартыненко, их действия подпадают под 325 статью Уголовного кодекса.

В некоторых случаях мэрам может грозить до 8 лет лишения свободы.