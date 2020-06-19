COVID-19 попал в Италию в декабре 2019 года, – исследование

COVID-19 был в Италии еще в декабре

Итальянские ученые выяснили, что COVID-19 присутствовал на территории их страны еще в декабре 2019 года – за два месяца до первого официального случая заболевания.

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Как сообщает The Local, исследователи из Национального института здравоохранения Италии (ISS) обнаружили следы РНК вируса в сточных водах Милана и Турина. Образцы этих вод были взяты еще в декабре 2019 года.

"Две разные лаборатории провели исследования с помощью разных методов и обнаружили присутствие РНК SARS-COV-2 (COVID-19, – ред) в образцах, взятых в Милане и Турине 19 декабря 2019 года, а также в Болонье 29 января 2020 года", – заявила представительница департамента окружающей среды и здравоохранения ISS Джузеппина Ла Росса.

А вот пробы, взятые в октябре и ноябре, показали отрицательный результат. Всего проверили около 40 образцов с октября 2019 по февраль 2020 года. Первый же случай заболевания COVID-19 в Италии зафиксировали в феврале 2020 года, в регионе Ломбардия.

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