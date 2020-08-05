По Европе ударила вторая волна коронавируса: во Франции заговорили о "неконтролируемом сценарии"

В Европе после относительного спада заболеваемости наблюдается рост новых случаев COVID-19, что может свидетельствовать о второй волне пандемии.

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Как пишет Daily Mail, новая волна инфекции вынудила Испанию вновь ввести ограничения, а количество случаев инфицирования в Греции достигло трехмесячного максимума.

Премьер-министр Греции призвал страну сохранять социальное дистанцирование после нового рекорда заболеваемости (+121 новый случай за сутки).

Процентное изменение количества новых подтвержденных случаев за последние 14 дней по сравнению с количеством за предыдущие 14. Daily Mail

Глава профсоюза врачей Германии Сюзанна Джона тем временем заявила, что страна уже находится в разгаре второй волны, потому что люди нарушали правила социального дистанцирования.

Как добавила она, существует опасность того, что стремление вернуться к нормальной жизни и подавление мер сдерживания сведут на нет успех, достигнутый Германией ранее.

При этом в субботу чуть менее 20 тысяч человек собрались в Берлине, чтобы выразить протест против карантина. Многие пренебрегли инструкциями по ношению масок и физическому дистанцированию.

Изменение числа подтвержденных случаев COVID-19 в Европе каждые две недели. Daily Mail

Главный научный комитет Франции предупредил, что вирус "в любой момент может стать причиной менее контролируемого сценария".

Так, в заявлении говорится, что вирус "в последнее время циркулирует более активно, с большей потерей дистанционных и барьерных мер", так как Франция вышла из строгой двухмесячной изоляции в мае.

"Баланс хрупкий, и мы можем в любой момент сменить курс на менее контролируемый сценарий, как, например, в Испании", – говорится в сообщении.

Интенсивность роста заболеваемости в разных странах за последние две недели. Daily Mail

Италии пока удалось избежать нового всплеска, однако в порту Чивитавеккья в Риме на карантине застряли два круизных лайнера.

За выходные в Испании было зарегистрировано 8 500 новых случаев заболевания. Также на карантин закрылся курорт "все включено" на Майорке.

Так, на курортном острове Club Cala Barca заболели как минимум десять сотрудников и четверо их родственников.

Кроме того, два города к северу от Мадрида заблокировали. Около 10 тысяч человек, живущих в Искаре и Педрахасе, с этой недели не могут выйти из дома, кроме случаев крайней необходимости.

Финляндия объявила о планах повторно ввести рекомендации по отдаленной работе. К 1 августа заболеваемость в стране за две недели выросла более чем на 300%.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, экспериментальная вакцина против COVID-19 от американской компании Johnson & Johnson прошла успешные испытания на животных. Однократная доза препарата защитила обезьян от инфекции.