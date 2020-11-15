COVID-19 пересек отметку в 54 млн зараженных, мир перешел на локдаун: статистика на 15 ноября. Обновляется
Коронавирус в мире и Украине не отступает – по состоянию на 15 ноября он распространился всего в 218 странах и территориях, поразив уже 54,3 млн жителей планеты. Только за последние сутки было диагностировано рекордных более чем 657 тысяч новых случаев болезни.
Для сдерживания распространения вируса многие страны – Литва, Австрия, Бельгия, Испания и Великобритания перешли на локдаун, а Латвия ввела чрезвычайное положение. Польша, Румыния, Португалия, Турция, Италия и Германия усилили нацограничения, а Чехия ввела комендантский час. Несколько иным путем пошла украинская власть и ввела карантин выходного дня, который будет действовать только в субботу и воскресенье три недели подряд. Тогда как в Китае, где впервые был зафиксирован COVID-19, люди свободно гуляют по улицам без масок и посещают любые заведения – в стране за минувшие сутки обнаружили только новых заражений.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 525 176 человек. Умерли 9508 пациентов, выздоровели – 238 811.
Странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 11,2 млн), Индия (больше 8,8 млн) и Бразилия (более чем 5,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 19 место.
От осложнений коронавируса в мире умерли более 1,3 млн жителей планеты, но более чем 37,8 млн смогли преодолеть болезнь. Так, активными больными остаются 15 млн человек.
15 ноября – 340-й день с момента выявления COVID-19 в китайском городе Ухань и 250-й – с объявления его ВОЗ пандемией.
Главное за 15 ноября:
Министерство здравоохранения Норвегии запретило национальной сборной по футболу лететь на матчи Лиги наций из-за угрозы заразиться COVID-19. Со своей стороны Норвежская ассоциация футбола пытается оспорить решение ведомства.
Десять человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы в Румынии. В отделении находились пациенты с новой коронавирусной инфекцией, сообщает Reuters.
Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск, который ранее получил неоднозначные результаты экспресс-тестов, сообщил в Twitter, что, "скорее всего", болен COVID-19, но в легкой форме.
Врач-иммунолог Борис Донской предположил, что заражение домашней кошки или собаки коронавирусом маловероятно, но в Украине возможны вспышки COVID-19 на животноводческих фермах, как это было в Дании.
В Италии за сутки зарегистрированы 544 летальных исходов среди лиц, инфицированных коронавирусом , что немногим меньше, чем днем ранее с 550 смертями. По данным итальянского Минздрава, также в стране были выявлены 37 тыс. 255 случаев заболевания, тогда как накануне эти показатели составили 40 тыс. 92.
Ведущий инфекционист Минздрава, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская пояснила, что использовать одну медицинскую маску несколько раз не рекомендуется, поскольку она может содержать множество возбудителей инфекционных заболеваний.
В Австрии вводится тотальный локдаун из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сообщил канцлер Себастьян Курц. Как передает газета Kurier, на территории страны будет действовать такой же жесткий карантин, как и весной.
В Украине за прошлую неделю, с 9 по 13 ноября, незначительно снизились темпы распространения коронавируса, свидетельствуют данные Национальной академии наук, которая опубликовала прогноз по ситуации с заболеваемостью на 13-20 ноября.