COVID-19 пересек отметку в 54 млн зараженных, мир перешел на локдаун: статистика на 15 ноября. Обновляется

Коронавирус в мире и Украине не отступает – по состоянию на 15 ноября он распространился всего в 218 странах и территориях, поразив уже 54,3 млн жителей планеты. Только за последние сутки было диагностировано рекордных более чем 657 тысяч новых случаев болезни.

Для сдерживания распространения вируса многие страны – Литва, Австрия, Бельгия, Испания и Великобритания перешли на локдаун, а Латвия ввела чрезвычайное положение. Польша, Румыния, Португалия, Турция, Италия и Германия усилили нацограничения, а Чехия ввела комендантский час. Несколько иным путем пошла украинская власть и ввела карантин выходного дня, который будет действовать только в субботу и воскресенье три недели подряд. Тогда как в Китае, где впервые был зафиксирован COVID-19, люди свободно гуляют по улицам без масок и посещают любые заведения – в стране за минувшие сутки обнаружили только новых заражений.

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Коронавирусом в мире заразились более 54 млн человек Worldometers

Страны-лидеры по распространению COVID-19 в мире Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 525 176 человек. Умерли 9508 пациентов, выздоровели – 238 811 .

Странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 11,2 млн), Индия (больше 8,8 млн) и Бразилия (более чем 5,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 19 место.

От осложнений коронавируса в мире умерли более 1,3 млн жителей планеты, но более чем 37,8 млн смогли преодолеть болезнь. Так, активными больными остаются 15 млн человек.

15 ноября – 340-й день с момента выявления COVID-19 в китайском городе Ухань и 250-й – с объявления его ВОЗ пандемией.

Данные по коронавирусу в Украине Worldometers

Карата распространения коронавируса в Украине Worldometers

Главное за 15 ноября: