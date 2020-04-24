COVID-19 отступает: в Италии 5 дней подряд фиксируют снижение роста заболеваемости

В Италии пятый день подряд наблюдается снижение случаев заражения коронавирусом COVID-19. Число больных за сутки снизилось на 321 человека и составило 106 527 человек.

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Всего за прошедшие сутки, 23 апреля, болезнь побороли 2 922 человека, за все время эпидемии – 60 498 человек, сообщает агентство АНСА.

При этом от коронавирусной инфекции за сутки умерли 420 человек, за все время – 25 969.

COVID-19 в Италии

Новые случаи коронавируса за сутки выявили у 3 021 человека, в общей сложности положительный тест на COVID-19 сдали уже 192 994 человека.

Напомним, что в Италии количество протестированных на коронавирус COVID-19 людей составило 1,053 млн. При этом было использовано 1,58 млн тестов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Италия добилась громкого успеха в борьбе с COVID-19.

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