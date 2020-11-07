Раскрыты отличия борьбы с COVID-19 в Польше и Украине

Ситуация с пандемией COVID-19 в Польше угрожающая, однако с болезнью помогают бороться представители территориальной обороны, а большинство тестов бесплатные и более быстрые, чем в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская синоптик Наталья Диденко. Ситуацию ей описала подруга, которая проживает в Польше.

"Все, как и у нас – тревога, волнение, симптомы, самоотверженность врачей, порой беспомощность власти, тесты, тесты, тесты..." – написала Диденко о стране-соседке. Как отметила синоптик, стратегия противодействию вирусу там несколько отличается от украинской.

При этом тестирование в частных польских лабораториях обойдется дороже, чем в украинских.

"Большинство тестов – все под контролем государства и они бесплатные. Частные лаборатории делают тесты, однако там тест стоит 400-500 злотых, то есть, где-то около 4 тысяч гривен.

Если человек очень хочет сделать и может заплатить – пожалуйста. Но большинство, массово, делают государственные и срок готовности 2-3 дня. А не 7-10, как в Украине", – рассказала Диденко.

Она добавила, что в Польше развернута сеть пунктов тестирования, часто вблизи больниц, где представители территориальной обороны (не профессиональные военные, а люди, которые тренируются в свободное от работы время) берут образцы. Такие пункты называют между собой "Test and go" (протестировался и ушел).

"Трудно переоценить полезность и разумность такого шага. Ведь высвобождается куча загнанного от усталости медперсонала, снимается с них серьезная нагрузка. Взять анализ, мазок с горла и носовых ходов – техническая работа, которой не сложно научиться.

Нам бы очень пригодился такой опыт и я убеждена, что добровольцы бы нашлись", – считает Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гуппа ученых из Токийского университета обнаружила в помете обитающих на территории Японии летучих мышей вирус, схожий с коронавирусом COVID-19.