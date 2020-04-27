Коронавирус COVID-19, или его потенциальный предок, был найден еще в 2013 году в китайской пещере.

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Открытие сделал американский зоолог, специалист по экологии болезней Питер Дасзак, пишет CNN.

В течение последних десяти лет он объездил 20 стран, в которых изучал пещеры с летучими мышами, чтобы отыскать новые виды коронавируса.

"Мы собрали более 15 тысяч образцов биоматериалов летучих мышей, что привело к открытию почти 500 новых коронавирусов", – рассказал ученый.

Одним из них был потенциальный предок нынешнего COVID-19.

Когда в Китае появились первые заболевшие новым коронавирусом, вирусолог Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии сравнила геном нового вируса со всеми имеющимися образцами и обнаружила только одно совпадение (на 96,2%) – с образцом, взятым у подковоносой летучей мыши из пещеры в провинции Юньнань в 2013 году.

Отмечается, что он был либо предком COVID-19, либо его близким родственником. Предполагается, что недостающие 3,8% в новый геном дополнил промежуточный хозяин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые пришли к выводу, что неконтролируемое распространение коронавируса COVID-19 может происходить при миграции птиц и зверей.