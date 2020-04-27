Главная Новости
27 апреля • обновлено в 21:08
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Ученые обнаружили COVID-19 еще в 2013 году

3.9т
Читать материал на украинском

Коронавирус COVID-19, или его потенциальный предок, был найден еще в 2013 году в китайской пещере.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Открытие сделал американский зоолог, специалист по экологии болезней Питер Дасзак, пишет CNN.

COVID-19 был еще семь лет назад: ученые сделали неожиданное открытие

В течение последних десяти лет он объездил 20 стран, в которых изучал пещеры с летучими мышами, чтобы отыскать новые виды коронавируса.

"Мы собрали более 15 тысяч образцов биоматериалов летучих мышей, что привело к открытию почти 500 новых коронавирусов", – рассказал ученый.

Одним из них был потенциальный предок нынешнего COVID-19.

Когда в Китае появились первые заболевшие новым коронавирусом, вирусолог Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии сравнила геном нового вируса со всеми имеющимися образцами и обнаружила только одно совпадение (на 96,2%) – с образцом, взятым у подковоносой летучей мыши из пещеры в провинции Юньнань в 2013 году.

Отмечается, что он был либо предком COVID-19, либо его близким родственником. Предполагается, что недостающие 3,8% в новый геном дополнил промежуточный хозяин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые пришли к выводу, что неконтролируемое распространение коронавируса COVID-19 может происходить при миграции птиц и зверей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Юрий Сергиенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
1
Смешно
7
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели уже 3 миллиона человек, погибли – почти 209 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие, при котором карантин в Украине может завершиться досрочно.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии COVID-19: это еще не конец.

  • В Италии и Великобритании заявили о рекордах в борьбе с коронавирусом.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги