Китайские ученые обнаружили коронавирус COVID-19 в сперме – причем даже у тех мужчин, которые уже перенесли болезнь. Это стало первым сигналом к тому, что болезнь может передаваться половым путем.

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Как сообщает DailyMail, китайские исследователи из больницы Шанцю, проверили образцы спермы у 38 мужчин – 15 из них были с COVID-19 тяжелой формы, а остальные к тому времени уже выздоровели.

Результаты тестирования показали, что у шести пациентов (что составляет 15,8%) в сперме обнаружили вирус. При этом, половина из этих пациентов уже переболела COVID-19 и не имела никаких признаков присутствия вируса в организме.

Также исследователи отмечают, что никаких тенденций среди этих мужчин выявлено не было. Им было от 20 до 50 лет, а у троих не было никаких проблем со здоровьем, кроме коронавируса.

Всё это делает возможным передачу COVID-19 половым путем. Однако утверждать о том, что это так, пока нельзя. Исследователи пока не провели наблюдения, чтобы понять, насколько долго вирус способен находиться в сперме и сохраняет ли он свою жизнеспособность.

Китайские ученые обнаружили COVID-19 в сперме freepic

Тем не менее, исследователи отмечают, что для профилактики стоит прибегнуть к воздержанию или использованию презервативов.

Уролог Джеймс Хоталинг из Университета штата Юта заявил, что если информация о передаче половым путем подтвердится, то это может быть серьезным ударом по профилактическим мерам.

"Если бы болезнь, подобная COVID-19, передавалась бы половым путем, то это имело бы серьезные последствия для профилактики заболеваний. Кроме того, это могло бы сильно ударить по репродуктивному здоровью человека", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, у некоторых людей, заразившихся COVID-19, не наблюдается никаких симптомов, кроме сыпи на ногах.