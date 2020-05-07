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7 мая • обновлено в 08:40
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COVID-19 начал стремительно мутировать: создание вакцины под угрозой

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Новый тип коронавируса COVID-19 стал активно мутировать, что существенно усложняет создание вакцины против него.

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Об этом заявили ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории США. Результаты их исследования обнародованы на портале BioRxiv.

Отмечается, что новый штамм стал распространяться по Европе в начале февраля, вскоре добрался до США и стал глобальной доминирующей формой вируса. При этом его мутации могут потенциально ограничивать эффективность разрабатываемых препаратов.

Ученые обнаружили новые мутации COVID-19

Ученые обнаружили новые мутации COVID-19

По словам ведущего автора работы, биоинформатика Бетта Корбера, им удалось выявить 14 мутаций COVID-19. Все они касаются изменений в S-протеине, который представляет собой сложную многокомпонентную молекулу, что позволяет коронавирусу проникать в клетки хозяина.

Авторы исследования напомнили, что ранее речь шла о двух разных типах COVID-19. Так, к более агрессивному относились примерно 70% проанализированных образцов, тогда как 30% оказались связаны с менее агрессивным. При этом со ссылкой на заявление китайских ученых подчеркивается, что наиболее агрессивный и смертельный штамм распространялся еще на ранних стадиях вспышки в Ухане.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи Института генетики Лондонского королевского колледжа выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, активно мутирует, адаптируясь к новым носителям.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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