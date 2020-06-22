COVID-19 может жить в реках десятки дней: ученые провели исследование

Коронавирус COVID-19 способен 25 дней выживать в речной воде, если её температура не будет слишком высокой.

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Об этом говорится в результатах исследований польских и британских ученых, опубликованых на портале medRxiv. Они проверили выживаемость вируса в водоемах, куда попадают сточные воды. Согласно их подсчетам, в особо загрязненных водоемах может содержаться до 100 копий вируса в 100 мл воды.

"Мы пришли к выводу, что вирус может оставаться стабильным в воде до 25 дней", – говорится в исследовании.

Они также отметили, что такое возможно, если температура воды может быть достаточно низкой. При этом, они предполагают, что COVID-19 может жить и в морской воде.

Исследователи также назвали страны, которые наиболее подвержены риску заражения из-за сточных вод – это Испания, Великобритания и Марокко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что исследователи из Германии проверили, на каких поверхностях в домах может жить COVID-19. Оказалось, что самая высокая концентрация вируса присутствует в сточных водах из раковин.